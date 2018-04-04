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Театр.doc собрал деньги на похороны худрука
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Театр.doc собрал деньги на похороны худрука 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский Театр.doc закончил сбор средств на похороны художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище, сообщается на странице театра в фейсбуке.
"Мы всем миром собрали деньги на то место, которое причитается Михаилу Юрьевичу по праву. Мы собрали их за один день, пока мэрия отказывала, думала, а потом предложила "повторно попросить", — заявили на странице театра.
В сообщении отмечается, что мэрия Москвы сначала согласилась помочь с похоронами Угарова, но впоследствии не выполнила обещания даже под давлением журналистов. На странице подчеркнули, что люди, в основном, переводили небольшие суммы "100, 200, 300 рублей", однако и этого хватило на "по-настоящему народный памятник Угарову".
Ранее сообщалось, что Театр.doc собирает средства на похороны худрука Угарова.
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