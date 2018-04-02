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Рудковская сажает сына под домашний арест
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Рудковская сажает сына под домашний арест 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
15-летний сын Яны Рудковской Николай Батурин известен не только как наследник звездных родителей. Юноша пробует себя в музыкальном направлении хип-хоп и добился кое-каких успехов. Его творчество уже нашло круг почитателей.
Пару лет назад его мама полагала, что он выберет спортивную карьеру и станет игроком футбольного клуба. Однако Николай, хоть и не полностью забросил игру в мяч, но большую часть времени посвящает все-таки музыке.
Молодой человек рассказал о том, как его воспитывают в семье. По его словам, у него строгая мама и наказывает его соответственно, если он «косячит». А случается это часто.
«Под домашним арестом, бывает, сижу», — признался он.
У Николая есть брат, который на год его старше, но они ходят в один класс. А вот с младшим –пятилетним Сашей, которого Рудковская родила от Евгения Плющенко, он видится редко. Юноша поясняет, что тот живет в загородном доме и он приезжает туда только на уик-энды, и то не всегда.
Что касается его отца — Виктора Батурина, то Николай рассказал, что благодарен родителям за то, что во время развода старались оградить его от отрицательных эмоций и с папой у него сохранились прекрасные отношения, пишет сайт Dni.ru.
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