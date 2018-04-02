Рудковская сажает сына под домашний арест

15-летний сын Яны Рудковской Николай Батурин известен не только как наследник звездных родителей. Юноша пробует себя в музыкальном направлении хип-хоп и добился кое-каких успехов. Его творчество уже нашло круг почитателей.

Пару лет назад его мама полагала, что он выберет спортивную карьеру и станет игроком футбольного клуба. Однако Николай, хоть и не полностью забросил игру в мяч, но большую часть времени посвящает все-таки музыке.

Молодой человек рассказал о том, как его воспитывают в семье. По его словам, у него строгая мама и наказывает его соответственно, если он «косячит». А случается это часто.

«Под домашним арестом, бывает, сижу», — признался он.

У Николая есть брат, который на год его старше, но они ходят в один класс. А вот с младшим –пятилетним Сашей, которого Рудковская родила от Евгения Плющенко , он видится редко. Юноша поясняет, что тот живет в загородном доме и он приезжает туда только на уик-энды, и то не всегда.