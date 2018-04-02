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Канделаки пришла в ГД за Слуцким
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Канделаки пришла в ГД за Слуцким 

Рамблер 1 час назад
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прошлась по Госдуме в поисках депутата Леонида Слуцкого, обвиненного рядом российских журналисток в сексуальных домогательствах.
«Хожу по Госдуме. Слуцкого не вижу. Если знаете, где он, дайте знать. Я в хорошей физической форме, только с силовой тренировки», — написала Канделаки в Twitter.
Напомним, в феврале этого года журналистки парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Двое из них — продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова направили соответствующую жалобу в комиссию Госдумы по этике. Жалоба была рассмотрена в закрытом режиме, после чего комиссия сообщила, что не нашла нарушений «поведенческих норм» в действиях Слуцкого.
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