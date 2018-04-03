Ещё
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Гребенщиков заявил о своем желании дать гастроли в Крыму 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Борис Гребенщиков рассказал о своих гастролях в Крыму. Поехать на которые, как сам сказал — готов, да еще и с большим удовольствием. Только ждет приглашения. Оказывается, за все четыре года разумных предложений выступить на полуострове музыкант, якобы, не получал.
Для украинских поклонников группы "Аквариум" — такие признания БГ в интервью российскому информагенству, мягко говоря, неожиданны. Ведь считали, что музыкант на полуостров не собирается, потому как "понимает, что Крым — это не Россия".
Это слова бывшего советника главы украинского МВД — под совместным снимком с последнего концерта Гребенщикова в Киеве. Он же — автор сайта "Миротворец", куда попадают все, кто с точки зрения украинских радикалов угрожает суверенитету страны. Звезды шоу-бизнеса уже неоднократно убеждались — после любого выступления в Крыму, украинская сцена становится не просто закрытой, а даже — опасной.
"С придурками общаться не собираемся", — ответ Бориса Гребенщикова на возможные последствия крымских гастролей. Впрочем, одним Крымом не ограничится. Готов посетить и другие "запрещенные" на Украине концертные площадки.
Вести.Ru: последние новости
Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова Театр.doc сообщил о кончине своего художественного руководителя Михаила Угарова С Олегом Анофриевым простятся 30 марта
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ138
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев427
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну149
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России613
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»199
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение