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В новом «Простоквашино» Матроскин заговорит голосом сына Олега Табакова
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В новом «Простоквашино» Матроскин заговорит голосом сына Олега Табакова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В новых сериях «Простоквашино» кота Матроскина озвучит актер и бизнесмен Антон Табаков, сын Олега Табакова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».
"Озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Антон уже записал голос для новых серий. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, генетическое сходство с голосом Олега Табакова даст Матроскину тот тембр и интонации, которые свойственны первоначальному персонажу.
"Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение", — добавила Слащева.
Ранее стало известно, почему в продолжении мультфильма сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, если их отец — Дмитрий.
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