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Старший сын О. Табакова будет озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино»
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Старший сын О. Табакова будет озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Озвучивать кота Матроскина в новых сериях мультфильма «Простоквашино» будет сын Олега Табакова — бизнесмен Антон Табаков. Об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение. Киностудия «Союзмультфильм» бережно хранит свое прошлое: наследие, традиции, обычаи, образы героев. Надеемся, благодаря этому они будут жить новой жизнью и всегда радовать своих поклонников», — приводятся в сообщении слова председателя правления студии Юлианы Слащевой.
Ранее студия заявляла о том, что кот Матроскин в новых сериях мультфильма про Простоквашино будет говорить голосом актера Михаила Ефремова.
«Меня пригласили на пробы в «Союзмультфильм», я сразу согласился. Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — рассказал А. Табаков.
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.
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