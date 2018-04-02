Старший сын О. Табакова будет озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино»

«Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение. Киностудия «Союзмультфильм» бережно хранит свое прошлое: наследие, традиции, обычаи, образы героев. Надеемся, благодаря этому они будут жить новой жизнью и всегда радовать своих поклонников», — приводятся в сообщении слова председателя правления студии Юлианы Слащевой

Ранее студия заявляла о том, что кот Матроскин в новых сериях мультфильма про Простоквашино будет говорить голосом актера Михаила Ефремова

«Меня пригласили на пробы в «Союзмультфильм», я сразу согласился. Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — рассказал А. Табаков.

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.