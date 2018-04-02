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Китайская «Катюша» взорвала Интернет
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Китайская «Катюша» взорвала Интернет 

Рамблер 41 минуту назад
Исполнение молодой китайской певицей советской песни «Катюша» становится хитом. Девушка спела песню на русском и китайском языках, причём по ходу исполнения менялись стили. В финале ролика певица упала на руки артистов из подтанцовки, одетых в военную советскую форму. Ролик уже получил более миллиона просмотров на YouTube. Комментаторы отмечают, что такого исполнения легендарной композиции времён СССР ещё никогда не видели. Также многие высказывают мнение, что необходимо гордиться, что за рубежом помнят и чтят отечественную культуру.
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