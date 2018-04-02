Умер Михаил Угаров

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер в возрасте 62 лет. Об этом в своем Facebook сообщила режиссер Марина Разбежкина.

«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — написала она.

Михаил Угаров — российский драматург, режиссер театра и кино. Его спектакль «Облом off» получил в 2013 году приз зрительских симпатий фестиваля «Золотая маска». Спектакль «Жизнь удалась» (2010) был отмечен специальным призом жюри «Золотой Маски».