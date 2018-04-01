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Мара Багдасарян показала новые права
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Багдасарян показала новые права 

Рамблер 52 минуты назад
Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян показала 1 апреля новые права. Фото нового документа она опубликовала на странице в Instagram с комментарием: «Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится».
Не исключено, что это первоапрельская шутка.
Накануне Багдасарян остановил патруль при первой же попытке проехать несколько метров на своем Mercedes. В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
>> Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.
По решению Савеловского суда Багдасарян была пожизненно лишена прав по состоянию здоровья — из-за диагноза "эпилепсия". Соответствующую медицинскую справку суду представил прокурор. Позже стало известно, что Багдасарян обжалует это решение суда. Отец девушки, Эльмар Багдасарян, заявил, что дочь прошла обследование в НИИ неврологии, где специалист сделал заключение об отсутствии у нее посттравматической эпилепсии. В подтверждение этого девушка опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ».
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