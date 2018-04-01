10 высказываний знаменитостей, над которыми грех не посмеяться

«Единственный счастливый актер — это мертвый актер, потому что только тогда нельзя меняться. После смерти я, наверное, буду кисточкой».

«Не знаю, было ли в моей жизни ключевое событие, которое меня изменило, но первый секс у меня был в 14 лет».

Дэвид Аркет, актер:

«Думаю, Бог — это гигантский вибратор в небе… пульсирующая сила невиданной энергии».

«Уверен, что гомосексуальный брак должен быть только между мужчиной и женщиной».

«Я чувствую себя наилучшим образом, когда я счастлива».

«Я не страдаю анорексией. Я из Техаса. Разве люди в Техасе страдают анорексией? Я про таких не слышала. Это относится и ко мне».

«Мне приходится бывать во многих местах за морем… например, в Канаде ».

«Я стала замечать гравитацию еще в детстве».

Канье Уэст, певец:

«Когда я думаю о конкуренции, я пытаюсь соревноваться с прошлым. С Микеланджело, Пикассо, пирамидами».

«Люди пишут мне: «Я сдаюсь, ты не отвечаешь мне…» И я просто пишу им сообщение, вроде «Никогда не сдавайся», знаешь? И это меняет их жизни».