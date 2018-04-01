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10 высказываний знаменитостей, над которыми грех не посмеяться
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10 высказываний знаменитостей, над которыми грех не посмеяться 

SNCmedia.ru 22 минуты назад
Сильвестр Сталлоне, актер:
«Единственный счастливый актер — это мертвый актер, потому что только тогда нельзя меняться. После смерти я, наверное, буду кисточкой».
Анджелина Джоли, актриса:
«Не знаю, было ли в моей жизни ключевое событие, которое меня изменило, но первый секс у меня был в 14 лет».
Дэвид Аркет, актер:
«Думаю, Бог — это гигантский вибратор в небе… пульсирующая сила невиданной энергии».
Арнольд Шварценеггер, актер:
«Уверен, что гомосексуальный брак должен быть только между мужчиной и женщиной».
Вайнона Райдер, актриса:
«Я чувствую себя наилучшим образом, когда я счастлива».
Джессика Симпсон, актриса:
«Я не страдаю анорексией. Я из Техаса. Разве люди в Техасе страдают анорексией? Я про таких не слышала. Это относится и ко мне».
Бритни Спирс, певица:
«Мне приходится бывать во многих местах за морем… например, в Канаде».
Кэмерон Диас, актриса:
«Я стала замечать гравитацию еще в детстве».
Канье Уэст, певец:
«Когда я думаю о конкуренции, я пытаюсь соревноваться с прошлым. С Микеланджело, Пикассо, пирамидами».
Джастин Бибер, певец:
«Люди пишут мне: «Я сдаюсь, ты не отвечаешь мне…» И я просто пишу им сообщение, вроде «Никогда не сдавайся», знаешь? И это меняет их жизни».
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