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Максим Фадеев вспомнил старую обиду на Юрия Николаева
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Максим Фадеев вспомнил старую обиду на Юрия Николаева 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Максим Фадеев дал интервью видеоблогеру Дмитрию Портнягину. Разговор, среди прочего, коснулся начала карьеры самого знаменитого продюсера. Он вспомнил, как приехал из Кургана покорять Москву, и свою первую встречу со знаменитым Юрием Николаевым.
«Раньше, если человек выступал в программе «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев, он становился звездой на всю страну», — рассказал Фадеев. — «И тут он появился… Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: 'Сейчас ему передам, и все».
На записи была первая песня Максима, ставшая впоследствии известной «Танцуй на битом стекле». Впервые будущий деятель шоу-бизнеса попал в столицу зимой, он сразу отправился в Останкино. По дороге Макс заблудился, замерз, простудился, но и телеведущий встретил его отнюдь не тепло.
«Извините, говорю, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету. А он так посмотрел на меня и говорит: 'Иди на ***», — пожаловался продюсер. — «В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль…».
По его словам, зла на Николаева он не держит, но историю ту не забыл. Сам Фадеев прослушивает все демозаписи, которые присылают ему на студию.
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