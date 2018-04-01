Максим Фадеев вспомнил старую обиду на Юрия Николаева

«Раньше, если человек выступал в программе «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев, он становился звездой на всю страну», — рассказал Фадеев. — «И тут он появился… Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: 'Сейчас ему передам, и все».

На записи была первая песня Максима, ставшая впоследствии известной «Танцуй на битом стекле». Впервые будущий деятель шоу-бизнеса попал в столицу зимой, он сразу отправился в Останкино. По дороге Макс заблудился, замерз, простудился, но и телеведущий встретил его отнюдь не тепло.

«Извините, говорю, здравствуйте, я из Кургана , я бы хотел передать вам кассету. А он так посмотрел на меня и говорит: 'Иди на ***», — пожаловался продюсер. — «В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль…».

По его словам, зла на Николаева он не держит, но историю ту не забыл. Сам Фадеев прослушивает все демозаписи, которые присылают ему на студию.