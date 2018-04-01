Юморист Сергей Дроботенко оказался в плачевном финансовом положении

Судя по официальной информации на сайте известного юмориста, он вполне востребован в профессии. Только в марте он выходил на сцену 18 раз, на апрель тоже запланировано десять выступлений.

Ранее со слов импресарио Сергея Дроботенко стало известно, что артист получает за любое сольное выступление не меньше десяти тысяч евро. Но сам Дроботенко признается журналистам, что в последнее время ему пришлось сбавить свои аппетиты. «Меня очень сильно затронул финансовый кризис, — рассказал юморист. — Ведь концерты — не первая статья расходов в семьях у большинства зрителей. И если приходится экономить, то ограничивают себя в поездках каких-то, в развлечениях. Поэтому, конечно, это сказывается на мне. Если в каком-то городе устроитель концертов говорит мне, что продана только половина зала, я иду навстречу и соглашаюсь снизить цену на билеты. Мы же все люди».