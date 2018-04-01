Виктор Добронравов: всегда было странно, почему меня не снимают в военных картинах

Артист Виктор Добронравов рассказал, почему артисты, сыгравшие военных и попавшие в тренд, впоследствии с трудом возвращаются в «мирные» фильмы.

"Вы знаете, мне, наоборот, всегда было странно, почему меня не снимают в военных картинах. Ведь по сути я социальный герой. Было всегда обидно, что какие-то проекты проходили мимо, но, видно, просто нужно было дождаться своего часа. Для меня тема войны на экране очень важна. Мой прадедушка воевал. Думаю, те события оставили отпечаток в семьях каждого из нас.