Виктор Добронравов: всегда было странно, почему меня не снимают в военных картинах 

Артист Виктор Добронравов рассказал, почему артисты, сыгравшие военных и попавшие в тренд, впоследствии с трудом возвращаются в «мирные» фильмы.
"Вы знаете, мне, наоборот, всегда было странно, почему меня не снимают в военных картинах. Ведь по сути я социальный герой. Было всегда обидно, что какие-то проекты проходили мимо, но, видно, просто нужно было дождаться своего часа. Для меня тема войны на экране очень важна. Мой прадедушка воевал. Думаю, те события оставили отпечаток в семьях каждого из нас.
И даже если у кого-то есть иллюзия, что война его не коснулась, это заблуждение. Все мы сегодня живем и говорим на русском благодаря подвигу наших дедов и прадедов. Отечественные кинематографисты делают абсолютно правильно, что обращаются к этой теме. Своей страной надо гордиться, защищать ее и отстаивать. В том числе и посредством кино", — цитирует его слова газета «Известия».