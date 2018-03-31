Ещё
Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом администратора мероприятия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом администратора мероприятия 

13 Новостей.ru 14 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
На юбилее Винокура, которому исполнилось 70 лет, у Кобзона по всей видимости сдали нервы. Насколько сообщает портал «Дни.ру» после исполнения песен по случаю праздника у близкого друга Кобзона — Владимира Винокура, к народному артисту СССР подошла девушка, которая является администратором данного мероприятия с просьбой поставить свою подпись в документе, разрешающем использования записи на ТВ, причём попросила она в вежливой форме. Однако, Иосиф Кобзон оттолкнул девушку со словами «Да пошла она на х…», чем и создал неловкую ситуацию и для Винокура и для самой девушки. Кобзон пока никак не прокомментировал своё поведение, быть может сдали нервы? А вообще довольно странное поведение для человека, которому уже 80 лет. Может пора на покой?
13 Новостей.ru: последние новости
Ольга Бузова отказалась от близости с мужчинами на два года Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших в Кемерове Ксения Бородина пришла на концерт Бузовой. Снова дружба между ведущими "Дом 2"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку488
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал43
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»424
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово111
Раскрыты заработки на реалити-шоу109
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение