Кобзон на юбилее у Винокура покрыл матом администратора мероприятия 

На юбилее Винокура, которому исполнилось 70 лет, у Кобзона по всей видимости сдали нервы. Насколько сообщает портал «Дни.ру» после исполнения песен по случаю праздника у близкого друга Кобзона — Владимира Винокура, к народному артисту СССР подошла девушка, которая является администратором данного мероприятия с просьбой поставить свою подпись в документе, разрешающем использования записи на ТВ, причём попросила она в вежливой форме. Однако, Иосиф Кобзон оттолкнул девушку со словами «Да пошла она на х…», чем и создал неловкую ситуацию и для Винокура и для самой девушки. Кобзон пока никак не прокомментировал своё поведение, быть может сдали нервы? А вообще довольно странное поведение для человека, которому уже 80 лет. Может пора на покой?