Анофриев Олег Андреевич

Дата рождения: 30 июля 1930 г.

Знак зодиака: Лев Олег Андреевич Анофриев родился в 1930 году, он был третьем ребенком — в семье было два старших брата, Сергей и Владимир. Отец будущего «человека-оркестра» Андрей Сергеевич Анофриев был заведующим медкабинетом на ГПЗ-1, мать Мария Гавриловна Анофриева — домохозяйка. Семья постоянно проживала в Москве , но Олег Андреевич родился в Геленджике. Во время летних курортных сезонов отец артиста ежегодно получал назначение главным врачом в санатории на Черноморском побережье.

После окончания средней школы в 1950 году поступил в Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова). Дипломной работой Анофриева была роль Тони Лумникса в спектакле «Ночь ошибок» по пьесе Оливера Голдсмита . В 1954 году, успешно окончив школу-студию, по распределению был направлен актёром в Центральный детский театр.

В 1960—1962 годах — актёр Театра имени В. Маяковского.

В 1962—1972 годах — актёр Театра имени Моссовета . Как говорил сам Олег Андреевич, там он «начал с высокой ноты» — получил роль Василия Теркина. Спектакль имел большой успех, но постепенно Анофриев стал все реже появляться в театре, отдавая предпочтение эстраде. Постепенно его театральная карьера сошла на «нет».

Олег Андреевич скончался 28 марта 2018 года. Последние годы своей жизни он с женой проживал на даче в деревне Козино рядом с Николиной Горой. У них большой двухэтажный дом, участок в 50 соток с газонами, фонтанами и деревянными скульптурами героев мультика «Бременские музыканты». Анофриев сделал их в собственной мастерской. В последние годы он увлекался резьбой по дереву.

Личная жизнь Олега Анофриева

Летом 1953 года Олег Анофриев, студент школы-студии МХАТ, отдыхал в Крыму вместе со своими приятелями. Там он познакомился с девушкой Кирой, которая, уезжая, оставила ему номер телефона. Правда, не свой, а подруги, которая должна была стать их связной. Вернувшись в Москву, Анофриев позвонил Кире и назначил свидание. Она пришла не одна, а со своей подругой Натальей, той самой связной. Олег потерял голову, влюбился мгновенно. Но девушка не сразу ответила на его чувства. Целый год Анофриев добивался ее расположения. В итоге, Наталья стала его женой.

Первый, кому он представил Наташу, был его лучший друг Юрий Чудецкий. Молодой человек не смог устоять перед красотой девушки. Он, воспользовавшись отсутствием Олега, попытался соблазнить ее. Но получил отказ. Супруга Анофриева рассказала ему о попытке друга. Олег навсегда вычеркнул его из своей жизни. Вот так сам Анофриев рассказывал об этом случае: «Мой самый лучший друг, с которым мы дружили с восьмого класса, делили кусок хлеба, как-то воспользовался моим отсутствием и попробовал приударить за моей женой. Я тогда был в Ленинграде на съемках и ничего не знал. Помню, супруга прилетает ко мне и говорит: „Знаешь, ну и друзья у тебя!“ С тех пор с этим товарищем больше не виделись».

Пара воспитала дочь Марию. Она подарила родителям внучек — Наталью и Анастасию. У Анофриева остался правнук.

ЦИТАТА: Песни, которые сегодня мы слышим по радио и телевидению, полное г-но, они наводят на меня тоску. Очень редко появляются мелодии, которые хочется послушать. Написание композиции сегодня не искусство, а способ зарабатывания денег. Хуже всего, публика уверовала, что эти песенки-однодневки являются шедеврами.

Интересные факты:

В 12 лет, в 1942 году, Анофриев чуть не потерял левую руку. Он с детьми играл в подвале, компания наткнулись на склад боеприпасов. Олег схватил гранату, и она взорвалась у него в руке, оторвав два пальца и раздробив кости. Врачи готовили мальчика к ампутации. Но в день операции с фронта приехал отец Олега, военный врач. Он договорился с врачами: Олегу сделали сложнейшую операцию, сохранив руку, но удалив фаланги двух пальцев;

Олег Анофриев не скрывал, что не любил многих коллег по цеху, потому что, как он говорил, «они занимали не свое место»;