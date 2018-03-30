Ещё
Раскрыты заработки на реалити-шоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак платили на «Доме-2» 100$ тысяч, а Бузова получает в 2 раза меньше: заработки на реалити-шоу 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

Свадьбы, роды, операции для участников — за счет проекта

Телепроект «Дом-2» в эфире 14 лет. Реалити-шоу — долгожитель на отечественном телевидении, оно приносит хороший доход, в проекте много рекламы. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы его не закроют. Представители разных общественных организаций в разное время выступали против проекта — требовали запретить и т.п. Но «Дом-2» пока никто не победил, а большинство о его существовании просто забыли.
Проект продолжают смотреть, чаще всего, молодежь и пенсионеры. А основную аудиторию зрителей всегда интересует другой вопрос: сколько им там платят?
Марина Африкантова с мамой. Женщина умеет разжигать конфликты. Фото: социальные сети.
Самая яркая звезда «Дома-2» Ксения Собчак (вела телешоу с 2004 года по 2012 год). Свой доход на телепроекте она не скрывала. Ксения Собчак после того, как ушла по собственной инициативе с «Дома-2» в интервью журналу Vanity Fair сообщила свою заработную плату на проекте. Собчак рассказала, что получала на «Доме-2» 100 тысяч долларов в месяц — по курсу тех лет, это 3 миллиона рублей в месяц.
Ксения Собчак — звезда «первого эшелона», поэтому ее доход был выше, чем у остальных ведущих и соведущих. Говорят, что Ольга Бузова зарабатывает в месяц около 50 тысяч долларов — в 2018 году это в среднем 3 миллиона рублей.
Безработная молодежь стремиться на телепроект, чтобы подзаработать. Однако везет не всем.
"Старички" телепроекта.
Во-первых, первые три месяца придется «строить любовь» совершенно бесплатно (не считая бесплатного питания и проживания в Подмосковье). Во-вторых, удача улыбается не всем, а только особо удачливым — точнее харизматичным, нагловатым, пробивным парням и девушкам с хорошо подвешанным языком. Когда повезет, то можно зарабатывать в месяц от 20 — 30 тысяч до 200 тысяч рублей.
Участникам «Дома-2» запрещено рассказывать о доходах на шоу. Но после того, как они уходят с телестройки, становятся более словоохотливыми.
«… Я уже давно не связан контрактом, поэтому могу сказать: да, ребята получают деньги. Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей», — рубит правду-матку один из самых звездных участников Степан Меньщиков.
Сейчас Степан — муж и отец, а также успешный ведущий мероприятий.
Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, Александр Задойнов — 100 тысяч.
Те, кто обосновывается на телепроекте семьями — прилично зарабатывают: можно и на кватиру в Подмосковье скопить. Поклонники шоу помнят яркую парочку: Марину Африкантову и ее маму Татьяну Владимировну.
У Бузовой и Бородиной постоянная хорошо оплачиваемая работа.
«Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала…Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…» — Татьяна Владимировна просила 150 тысяч в месяц, но, не выбила прибавки жалованья и покинула шоу.
А вот бывшая участница программы Татьяна Кирилюк добилась повышения выплат: «Я очень долго сидела в лохах и получала тридцатку. Моя тетя, когда узнала об этом, вышла из себя и позвонила руководству: „Таня у вас там так живет искренне, она на антидепрессанты после Богдана только двадцатку тратит, а вы ей — тридцатку?“
Участникам на „Доме-2“ всего-то и надо, что круглые сутки вести активную жизнь. Никаких сценариев нет, просто многочисленные редакторы и продюсеры направляют все истории и конфликты в нужное русло. Профессионалы умело разжигают страсти. Для молодежи жизнь на „Доме-2“ кажется сказкой: конкурсы и призы в виде квартир-машин-путешествий, пластические операции, съемки в рекламе и на обложки журналов. Свадьбы, роды, лечение для рейтинговых участников — за счет проекта.
Победители бесконечных конкурсов на проекте выигрывают квартиры, машины, делают бесплатно пластические операции. Продюсеры проекта финансово помогают старожилам „Дома-2“ в сложных жизненных ситуациях. Когда у Андрея Чуева отказали ноги, ему помогли оплатить лечение.
"Дом-2" это еще и хорошая школа жизни. "Самое главное качество в жизни — чувство юмора. Умению смеяться над собой меня, участницу „Дома-2“, научила 13 лет назад Ксюша Собчак на „Доме-2“, — признавалась в интервью журналу "Телепрограмма" главная звезда нынешней телестройки Ольга Бузова. — У меня были нарощены волосы, все знали, что их в тот момент нельзя было мочить, и столкнули меня в бассейн. Я расплакалась, хотела уйти с проекта. Ксюша поймала меня за воротами и сказала: „Если ты сейчас убежишь, то тебя сломают потом. Тебя просто кинули в бассейн — не надо так серьезно реагировать. В неловкой ситуации лучшее оружие — это улыбка, умение смеяться над собой“. Я запомнила. Реагируя на каждый выпад в свой адрес, я бы давала повод для следующей негативной эмоции…"
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
Teleprogramma.pro: последние новости
Ольга Бузова появится на обложке журнала Playboy Поклонники разочарованы внешним видом располневшего Игоря Николаева Стриженова закатила мужу сцену ревности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли «более жесткий» вариант ответа России248
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»96
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово38
Украинский бюджет недосчитался крупной суммы60
В Лондоне хотят закрыть российское «логово шпионов»97
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение