Поклонники перестали узнавать Николаева

Поклонники разочарованы внешним видом располневшего Игоря Николаева

Пользователи Сети совсем перестали узнавать 58-летнего композитора Игоря Николаева . Последние фотографии артиста серьезно обеспокоили поклонников.

Недавно композитор Игорь Николаев отправился в Германию , где провел несколько дней в компании своего друга Сергея Шакурова . Игорь выложил совместный снимок с Сергеем в свой микроблог. «Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!» — подписал фото Николаев.

Поклонники с трудом смогли узнать знаменитого композитора на фотографии — многие поняли, что на снимке позирует именно Николаев только благодаря его усам. За последнее врем артист заметно прибавил в весе.

Теперь в Сети активно обсуждают изменения во внешности Игоря. «Игоря не узнала, уже совсем не тот», «Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя», "Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото", — писали поклонники в комментариях к фото.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 29 Мар 2018 в 10:25 PDT

Напомним, что недавно Игорь Николаев отметил день рождения. С 58-летием его поздравили многочисленные друзья и родные. Сам артист много времени проводит на гастролях и поэтому мало времени проводит с семьей и своей маленькой дочкой Вероникой. Игорь часто публикует в микроблоге забавные фотографии и видео с участием наследницы.