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Поклонники перестали узнавать Николаева
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Поклонники разочарованы внешним видом располневшего Игоря Николаева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи Сети совсем перестали узнавать 58-летнего композитора Игоря Николаева. Последние фотографии артиста серьезно обеспокоили поклонников.
Недавно композитор Игорь Николаев отправился в Германию, где провел несколько дней в компании своего друга Сергея Шакурова. Игорь выложил совместный снимок с Сергеем в свой микроблог. «Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!» — подписал фото Николаев.
Поклонники с трудом смогли узнать знаменитого композитора на фотографии — многие поняли, что на снимке позирует именно Николаев только благодаря его усам. За последнее врем артист заметно прибавил в весе.
Теперь в Сети активно обсуждают изменения во внешности Игоря. «Игоря не узнала, уже совсем не тот», «Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя», "Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото", — писали поклонники в комментариях к фото.
Напомним, что недавно Игорь Николаев отметил день рождения. С 58-летием его поздравили многочисленные друзья и родные. Сам артист много времени проводит на гастролях и поэтому мало времени проводит с семьей и своей маленькой дочкой Вероникой. Игорь часто публикует в микроблоге забавные фотографии и видео с участием наследницы.
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