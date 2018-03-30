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Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт
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Умерла Наталья Попович
Умерла Наталья Попович

Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт 

Рамблер 2 часа назад
Фото: с официального сайта певицы
Стали известны заработки Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Как сообщает Ura.ru, за частные или корпоративные выступления примадонна российской эстрады берет 18 млн рублей или 250 тысяч евро.
Супруг артистки Максим Галкин «стоит» значительно меньше: его выход а сцену обойдется заказчику в 3,6 млн рублей или 50 тысяч евро.
Издание также узнало, как тратят деньги знаменитости. К примеру, содержание семейного замка Пугачевой и Галкина обходится им в 500 тысяч рублей ежемесячно. Услуги домработницы звездного семейства оцениваются в 1,5 тысячи евро. Няня Гарри и Лизы получает 3 тысячи евро в месяц, а за элитный детский сад, который посещают отпрыски Пугачевой и Галкина, звездные платят 650 тысяч рублей в месяц.
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