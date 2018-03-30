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Мистическая шестерка в жизни клоуна Морозова: тонул, был обстрелян, но шутит
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Мистическая шестерка в жизни клоуна Морозова: тонул, был обстрелян, но шутит 

Вести.Ru 2 часа назад
Известный по телевизионным юмористическим передачам клоун, звезда театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Александр Морозов даже о том, что однажды стоял перед наставленным на него пистолетом и тонул в ледяной воде на рыбалке, рассказывает шутя. Хотя, конечно, в те моменты было не до смеха: жизнь в прямом смысле висела на волоске.
А еще в его жизни мистическим образом постоянно фигурирует цифра шесть. Морозов говорит, что у него шесть детей, хотя своих пока нет, а еще он предпринимал шесть попыток создать семью, но ни с одной женщиной не прожил больше шести лет. И это при том, что чувство юмора и обаяние притягивали и продолжают притягивать к нему самых красивых женщин.
Юморист признается Борису Корчевникову в программе «Судьба человека», что с некоторыми бывшими женами поступал не очень красиво. Одной и вовсе рассказал о решении развестись по телефону, когда внезапно влюбился в другую женщину.
Вспоминает он и о свадьбе, на которую по просьбе жены пришел с клоунским носом. Теперь, говорит клоун, он никому не советуют так поступать, чтобы по жизни «не остаться с носом».
Морозов признается: он продолжает искать серьезных отношений и надеется, что встретит женщину, которая навсегда войдет в его судьбу.
Какой она должна быть? Какую роль сыграли в эстрадной судьбе клоуна Ян Арлазоров и Евгений? Кто придумал его образ? И как Морозов смог избавиться от наркотической зависимости и однажды в ресторане стоял под пулями? На эти вопросы юморист откровенно ответил в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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