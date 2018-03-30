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С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ
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С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
С Олегом Анофриевым близкие, коллеги и поклонники прощаются в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве в Кунцеве. Похоронят народного артиста России на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе рядом с его домом, где он жил.
Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет 28 марта 2018 года, напоминает телеканал «Россия 24». Актер театра и кино, певец. Он играл в фильмах «Будьте моим мужем» и «Человек с бульвара Капуцинов». Его голосом пели «Бременские музыканты» в мультфильме, а миллионы детей полюбили его колыбельную «Спят усталые игрушки».
После Школы-студии МХАТ Олег Анофриев служил в московском Центральном детском театре, театре имени Маяковского и театре имени Моссовета.
"Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра, — отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своем проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссером и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов".
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Олега Анофриева на сайте российского правительства. Он добавил, что уход Олега Анофриева — это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас.
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