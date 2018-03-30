Самбурская посетовала на мизерную зарплату

Владимиром Путиным. На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма «Каникулы президента», одну из ролей в котором исполнила Настасья Самбурская . Там ведущая «Ревизорро» пообщалась с журналистами о возможной встрече с главой российского государства

«Я бы попросила президента, чтобы он артистам в театре повысил зарплату. Прожить на те деньги, которые платят сейчас, очень трудно», — заявила она, отметив, что ей хватает на жизнь только благодаря участию в нескольких проектах, в то время как коллегам приходится «затягивать пояса», передает sobesednik.ru

Однако звезда признается, что не согласится сыграть слабую женщину даже за внушительный гонорар. Также Настасья пошутила, что попросила бы Путина сосватать ей какого-нибудь олигарха.