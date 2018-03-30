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30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
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30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу 

Рамблер 1 час назад
Режиссёр Татьяна Лиознова точно знала, что главную роль в картине «Карнавал» должна играть актриса Ирина Муравьева. Однако в начале фильма главная героиня, Нина Соломатина, — ученица выпускного класса. Лиознова поясняла скептикам, что изображать 18-летнюю девушку артистке в возрасте за 30 вполне возможно, это вопрос актёрской игры. Но позже оказалось, что не это было главной сложностью. Ирине Муравьёвой пришлось осваивать катание на роликовых коньках, причём нужно было, чтобы актриса не просто ехала по прямой, но и танцевала на роликах с ансамблем «Ритмы планеты».
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