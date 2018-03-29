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Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»
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Варум отказалась от хита «Зимняя вишня» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Певица Анжелика Варум отказалась от исполнения хита «Зимняя вишня», сообщает «Комсомольская правда».
В Иркутске состоялся концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Певица убрала из репертуара одну из своих самых знаменитых песен «Зимняя вишня».
В песне есть такие строки:
«Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват…»
Как сообщили Агутин и Варум перед началом концерта, все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены родственникам погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово.
«Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет концерта в Иркутске и все-таки решили его провести. Спасибо, что пришли. Тем самым мы все вместе поможем семьям жертв страшной трагедии», — сказали музыканты.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.
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