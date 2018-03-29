Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»

Иркутске состоялся концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Певица убрала из репертуара одну из своих самых знаменитых песен «Зимняя вишня».

В песне есть такие строки:

«Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чем не виноват…»

Как сообщили Агутин и Варум перед началом концерта, все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены родственникам погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

«Мы отменили два концерта в Иркутской области, долго совещались насчет концерта в Иркутске и все-таки решили его провести. Спасибо, что пришли. Тем самым мы все вместе поможем семьям жертв страшной трагедии», — сказали музыканты.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.