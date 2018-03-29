«Мальчик или девочка?»: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ждут первенца

Модель Анастасия Костенко и футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов подтвердили слухи, которые с молниеносной скоростью распространяют их поклонники и недоброжелатели. Знаменитости вскоре станут родителями — они опубликовали в своих микроблогах фотографии, на которых видно, что Анастасия беременна. Теперь в соцсетях обсуждают, как отреагирует на эту информацию вторая жена спортсмена — телезвезда и певица Ольга Бузова , с которой он развелся в конце 2016 года.

В начале года футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко поженились. Сначала они оформили свой союз в загсе, после чего скрепили его «на небесах». После венчания пара сыграла пышную свадьбу, и по фотографиям, которые попали в сеть, многие решили, что молодая жена в положении.

Слухи о беременности красавицы не утихали, но она не комментировала их. И, наконец, подтвердила, опубликовав снимок, на котором запечатлена вместе с возлюбленным. Трогательным фото с женой поделился и сам Тарасов, что вызвало волну критики со стороны поклонников Ольги Бузовой. Доброжелательно же настроенные подписчики пожелали влюбленным всяческих благ: «Класс, она беременна! Ура, счастья будущим родителям и ребенку!» «Оля, наверное, совсем в расстройстве чувств сейчас, грустно». «Какие красивые, счастья и радости!» «А где-то скучает по папе старшая дочка. Но у Димы все каждый раз, как в первый. Новая жена, новый ребенок»

«Бедная Бузова, мне ее жаль» «О! Официально подтвердили прям, поздравляю!» «Легкой беременности и родов! Ждут первенца, интересно, это мальчик или девочка?» «Мне одной кажется, что эта показуха невозможна уже? Ну, сколько можно демонстрировать самое сокровенное на публику?» «Опыт двух предыдущих жен Настю не учит» «Зачем выставлять живот на всеобщее обозрение?»

Напомним, негодование хейтеров Тарасова и Костенко связано с тем, что ранее Дмитрий кричал о неземных чувствах к Ольге Бузовой, которая была его второй женой, они называли себя «тарабузиками» и постоянно публично признавались друг другу в любви. От первого брака у него уже есть дочь. Сейчас же он демонстрирует новую любовь, в которую многие не верят.

Теперь поклонники телезвезды Ольги Бузовой ожидают, какой будет ее реакция на «беременные» фото Анастасии Костенко, ведь известно, что она болезненно отреагировала на то, что бывший муж и его новая возлюбленная купили собаку, которую ранее планировала приобрести в их дом она.