Шнурова обвинили в домогательствах

Алиса Вокс покинула группу "Ленинград" несколько лет назад и ушла в сольное плавание. Сейчас артистка готовит новый сборник «ПОП», перед запуском которого устроила пресс-конференцию.
В ходе беседы с журналистами Алиса поделилась некоторыми неприятными подробностями своей работы в группе "Ленинград". По словам певицы, она неоднократно сталкивалась с домогательствами и неуважением со стороны Сергея Шнурова. Именно это и стало главной причиной того, что она решила покинуть группу.
«Определенный флер постоянного харрасмента, скабрезных шуточек в «Ленинграде» был и есть после меня, я в этом уверена. От этого невозможно абстрагироваться. Очень сильно действует на нервы, когда, например, тебе звонит в номер директор группы и говорит: «Алис, тебя Серега ждет в своем номере — надень черное белье и поднимайся». И ты сидишь в своем номере и думаешь: «Это он так пошутил?». На этом я закончила свою работу в группе «Ленинград». Никогда не поймешь, где проходит грань дозволенности этих шуток», — рассказала Алиса в пресс-центре НСН.
Добавим, что ранее в одном из интервью Вокс также рассказывала о том, что на одном из концертов Шнуров заставил ее танцевать стриптиз. Это было, по словам девушки, одним из самых позорных моментов ее биографии.