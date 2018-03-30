Шнурова обвинили в домогательствах

Публикация от Алиса Вокс (@alisavox) 29 Мар 2018 в 10:11 PDT

Добавим, что ранее в одном из интервью Вокс также рассказывала о том, что на одном из концертов Шнуров заставил ее танцевать стриптиз. Это было, по словам девушки, одним из самых позорных моментов ее биографии.