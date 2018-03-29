Изменились? Звезды сериала «Лето наших надежд» во главе с Кэти Холмс воссоединились через 20 лет после премьеры

Журнал Entertainment Weekly позвал на юбилейную съемку сыгравших главных героев в телешоу Кэти Холмс , Джеймса ван дер Бика, Мишель Уильямс Джошуа Джексона . Вот четверка звезд сейчас и тогда: 41-летний Ван Дер Бик для съемки оделся в темно-синий костюм-двойку и голубую рубашку — в stories своего Instagram он признался, что этот образ обожает его беременная пятым ребенком жена. 39-летняя Кэти Холмс, которая лишь недавно перестала скрывать роман с актером Джейми Фоксом, выглядит на снимках настоящей королевой Голливуда в розовом шелковом платеь и шляпе-федоре. — призналась Кэти Холмс. 37-летняя Мишель Уильямс, которая за эти 20 лет также сделала успешную карьеру в шоу-бизнесе, на своей соло-обложке позирует с Бизи Филлипс — подруги на экране, они стали таковыми и в жизни. Именно Бизи поддержала Мишель, когда в 2008 году от передозировки медпрепаратами скончался ее экс-бойфренд, кинозвезда Хит Леджер , оставив на руках у девушки двухлетнюю дочь. Как тебе кажется, значительно актеры изменились за 20 лет? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram