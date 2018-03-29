Валерий Радаев: Наш долг увековечить имя земляка

Многие жители Саратова хотят назвать в честь знаменитого земляка Олега Табакова дворец, где он сыграл свои первые роли. На улице Театральной в стенах Дворца творчества детей и молодежи Олег Павлович нашел свою дорогу судьбы. Общественная палата области вышла с инициативой увековечить память великого артиста и замляка, назвав в честь его творческую колыбель. Именно здесь начинался творческий путь известного артиста, режиссера, педагога, ушедшего из жизни 12 марта.

Руководитель области от лица всех жителей региона поддержал эту идею.

-Для саратовцев, как и для всей страны, уход Олега Табакова — утрата невосполнимая. Думаю, выражу мнение каждого: наш долг увековечить имя земляка. До последнего времени Олег Павлович Табаков и его ученики приезжали к нам с гастролями, курировали саратовскую театральную школу, создавали для наших талантливых детей возможность продолжать образование в престижных московских институтах, выступать на столичной сцене. Уверен, такая связь продолжится последователями мастера, для которых Саратов навсегда останется особым городом, — подчеркнул Губернатор.

— В попечительский совет войдут известные актеры. Это значит, что традиции сохранятся, и школа Табакова в Саратове будет существовать, — сказал Валерий Радаев.