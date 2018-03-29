Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел

В фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет мужественных, сильных, уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, по признанию артиста, он совсем другой. В детстве Александр отличался поразительной стеснительностью. «Я был очень покладистый, очень застенчивый. Когда к нам в гости приходили папины сослуживцы, мамины подруги, я прятался под стол, либо в темный угол, мог в шкаф. Главное, чтобы меня на свет не доставали. Я любил их компании, они много говорили, обсуждали что-то, но участия во всем этом я не принимал, просто наблюдал со стороны», — рассказал Балуев.

Отец будущего артиста был военным, мать работала в так называемом «почтовом ящике» — закрытом институте. Родители много времени проводили на работе, так что за Александром приглядывала старшая сестра. Она отводила его в музыкальную и общеобразовательную школы. В старших классах, по признанию Балуева, он забросил художественное образование и возненавидел фортепьяно.

"Я не сдал экзамен в «музыкалке», этого позора я не выдержал и ушел оттуда", — признался актер. К счастью, отец не стал настаивать на том, чтобы Александр продолжил постигать музыкальное образование.

К тому же, у Балуева нашлось новое увлечение. «Лет в 15 я очень полюбил хоккей, гонять шайбу. Я обожал спорт, очень хотел быть профессиональным хоккеистом. Как и все спортсмены, читал мало, но зато много был на свежем воздухе. У меня были проблемы со здоровьем, с коленями, пришлось оставить катание. Тогда я начал читать книги, смотреть хорошее советское кино», — сообщил артист.