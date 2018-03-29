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Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
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Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: Дни.ру
Александр Балуев стал очередным звездным гостем программы Татьяны Устиновой «Мой герой» на канале ТВЦ. Артист признался, что был очень стеснительным, и рассказал, как, опозорившись, бросил музыкальную школу.
В фильмах и сериалах Александр Балуев зачастую играет мужественных, сильных, уверенных в себе мужчин. Однако в жизни, по признанию артиста, он совсем другой. В детстве Александр отличался поразительной стеснительностью. «Я был очень покладистый, очень застенчивый. Когда к нам в гости приходили папины сослуживцы, мамины подруги, я прятался под стол, либо в темный угол, мог в шкаф. Главное, чтобы меня на свет не доставали. Я любил их компании, они много говорили, обсуждали что-то, но участия во всем этом я не принимал, просто наблюдал со стороны», — рассказал Балуев.
Отец будущего артиста был военным, мать работала в так называемом «почтовом ящике» — закрытом институте. Родители много времени проводили на работе, так что за Александром приглядывала старшая сестра. Она отводила его в музыкальную и общеобразовательную школы. В старших классах, по признанию Балуева, он забросил художественное образование и возненавидел фортепьяно.
"Я не сдал экзамен в «музыкалке», этого позора я не выдержал и ушел оттуда", — признался актер. К счастью, отец не стал настаивать на том, чтобы Александр продолжил постигать музыкальное образование.
К тому же, у Балуева нашлось новое увлечение. «Лет в 15 я очень полюбил хоккей, гонять шайбу. Я обожал спорт, очень хотел быть профессиональным хоккеистом. Как и все спортсмены, читал мало, но зато много был на свежем воздухе. У меня были проблемы со здоровьем, с коленями, пришлось оставить катание. Тогда я начал читать книги, смотреть хорошее советское кино», — сообщил артист.
После того, как он окончил Школу-студию МХАТ, Балуев стал ходить на пробы, но ни одну не прошел. Однажды известный режиссер сказал ему, что у него большой нос и тонкие губы, поэтому карьера в кино ему не светит. Поверив, Балуев забросил кастинги, и десять лет посвятил театру. Однако артиста все же заметили режиссеры и начали снимать в своих картинах, что обеспечило Александру Балуеву успех. Более того, актер даже успел поработать и в Голливуде.
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