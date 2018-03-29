Пресняков родился 29 марта 1968 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье музыкантов Владимира Петровича и Елены Петровны Пресняковых, в будущем солистов ВИА «Самоцветы». Свою первую песню Пресняков соченил всего лишь в 11 лет, через год стал петь в хоре Елоховской церкви в Москве, а в 13 лет уже выступал с группой «Круиз», исполняя собственные песни «Старая сказка», «Красная книга», «Кошка». Сольная карьера музыканта началась в 15 лет в ресторанном варьете Лаймы Вайкуле. Популярность Пресняков получил после выхода фильма «Выше радуги», где он озвучивал песни главного героя. Затем он получил роли в еще 2 картинах «Она с метлой, он в чёрной шляпе», «Остров погибших кораблей». В 1989 в Монте-Карло Пресняков получил «Золотой ключ», как артист, чьи аудиозаписи разошлись по миру миллионными тиражами, и были распроданы в этих странах наибольшим тиражом. До середины 90-х годов артист стабильно входил в десятку самых популярных российских исполнителей. Владимир Пресняков был женат трижды. Первый брак он заключил с известной артисткой Кристиной Орбакайте. Но после десяти лет совместной жизни их союз распался. От этого брака у Преснякова остался сын Никита. В 2001 году музыкант женился на модельере Елене Ленской, с которой прожил 4 года. С 2005 года Пресняков живет с певицей Натальей Подольской, в 2010 году они официально зарегестрировали отношения. А через 5 лет после свадьбы у музыкантов родился сын Артемий.