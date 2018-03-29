Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

Сегодня, 29 марта, свой юбилей отмечает популярный исполнитель Владимир Пресняков. Артисту исполнилось 50 лет. Самое интересное, что одной из первых поздравила именинника его бывшая возлюбленная, певица Кристина Орбакайте. Именно она подарила артисту сына Никиту.

"С Днем Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir✌️У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына 🙌" — написала Орбакайте рядом с фотографией, на которой запечатлена вместе с Пресняковым. На старом снимке молодые артисты запечатлены обнимающимися.

Многочисленные подписчики пришли в восторг. «Какие классные! это было как-будто вчера! люблю вас! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Поздравляю!Кристина здесь очень похожа на маму», «Отличное фото!👍 С Днем рождения!», «Какое чудесное фото! Я вас помню такими! Владимир, с днем рождения!», «Очень милое фото!», «Боже мой, какая прелесть», «Красивые», «Какие вы были замечательные. Это Ваше и наше детство. С Днем Рождееья! Творческих новых успехоа!», «Такие молодееькие.. хорошинькие.. в глазах честная любовь», — высказались пользователи Сети.

Напомним, Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться в 1986 году. Девушке на тот момент было 15 лет, однако влюбленных юный возраст дочери Аллы Пугачевой не смутил. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Спустя несколько лет влюбленные расстались.