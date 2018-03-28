В. Мединский выразил соболезнования родным и близким О. Анофриева

«С большим прискорбием узнал о кончине О. Анофриева. Творчество этого талантливого, удивительно интеллигентного и отзывчивого человека покорило сердца многих жителей нашей страны, представителей самых разных поколений», — приводятся в сообщении слова В. Мединского.

Министр отметил, что О. Анофриев был настоящим мастером актерского искусства, также он воспитал немало достойных последователей.

«Добрый, наполненный искренностью голос Олега Анофриева останется теплым напоминанием о детстве для миллионов россиян. Он продолжит звучать в песнях Олега Андреевича, в сыгранных им киноролях, во всенародно любимых мультфильмах. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Олега Андреевича Анофриева, всем его ученикам и коллегам. Светлая память замечательному артисту!», — сказал В. Мединский.

Актер скончался 28 марта на 88-м году жизни.

О. Анофриев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, автор песен. В 1969 г. удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2004 г. стал народным артистом России. Озвучил мультфильмы «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Бременские музыканты», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и другие. Сыграл в фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках…», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.