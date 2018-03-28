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Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей 

Рамблер 4 часа назад
Одна из самых известных ролей в фильмографии Георгия Жжёнова — шпион Михаил Тульев. Удивительно, но эту роль он сыграл, отсидев в лагерях 17 лет по обвинению в шпионаже. Первый раз артист отправился в заключение в 1937 году. Его осудили на 5 лет за банальный разговор в поезде с американцем. В 1949 году Жжёнов снова вернулся в лагерь. Фильм «Ошибка резидента» вышел в прокат в 1969 году и моментально завоевал любовь публики. Играя Тульева, актёр настолько вжился в образ, что сегодня представить другого исполнителя на его месте просто невозможно.
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