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Памятные акции в связи с трагедией в городе Кемерово пройдут в районе Бирюлево Западное
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Памятные акции в связи с трагедией в городе Кемерово пройдут в районе Бирюлево Западное 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Акции памяти в районе Бирюлево Западное пройдут в среду, 28 марта.
Траурные шествия по погибшим в пожаре в торговом центре в городе Кемерово провели во многих регионах страны. Во вторник в Москве состоялся митинг памяти, а сегодня, 28 марта, в районе Бирюлево Западное пройдут памятные акции на территории сквера «Школьный» и у здания культурного центра «Дружба».
— Мы присоединяемся к соболезнованиям семьям погибших в трагедии в городе Кемерово, — отметила специалист культурного центра «Дружба» Татьяна Дадаева. — В такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, но мы скорбим вместе. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к акции на территории КЦ «Дружба» — в 6 часов вечера мы запускаем в небо по одном белому шару в память о погибших детях в Кемерово.
В это же время возложить цветы можно будет в сквере «Школьный».
— Всех неравнодушных к трагедии в городе Кемерово приглашаем в сквер «Школьный». Приходите с цветами и свечами. Эту скорбь надо разделить, — рассказала специалист по работе с молодежью центра досуга «НЕО-21 ВЕК» Ирина Пастернак.
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