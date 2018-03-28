Памятные акции в связи с трагедией в городе Кемерово пройдут в районе Бирюлево Западное

Акции памяти в районе Бирюлево Западное пройдут в среду, 28 марта.

Траурные шествия по погибшим в пожаре в торговом центре в городе Кемерово провели во многих регионах страны. Во вторник в Москве состоялся митинг памяти, а сегодня, 28 марта, в районе Бирюлево Западное пройдут памятные акции на территории сквера «Школьный» и у здания культурного центра «Дружба».

— Мы присоединяемся к соболезнованиям семьям погибших в трагедии в городе Кемерово, — отметила специалист культурного центра «Дружба» Татьяна Дадаева . — В такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, но мы скорбим вместе. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к акции на территории КЦ «Дружба» — в 6 часов вечера мы запускаем в небо по одном белому шару в память о погибших детях в Кемерово.

В это же время возложить цветы можно будет в сквере «Школьный».

— Всех неравнодушных к трагедии в городе Кемерово приглашаем в сквер «Школьный». Приходите с цветами и свечами. Эту скорбь надо разделить, — рассказала специалист по работе с молодежью центра досуга «НЕО-21 ВЕК» Ирина Пастернак.