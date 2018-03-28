В Нальчике и Магасе почтили память жертв кемеровского пожара

Память погибших в страшной трагедии почтили в Кабардино-Балкарии Ингушетии . Люди выражали соболезнования, зажигали поминальные свечи и запустили в небо белые шары по числу жертв катастрофы, сообщила корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове Нальчик . Ангел на памятной стене. Фраза девочки Вики, которая так еще хотела любить. Маму. Кабардино-Балкария скорбит.

Утешить невозможно — лишь поддержать, отвлечь от горя и сказать: мы рядом с тобой, Кемерово.

Магас . На главных зданиях приспущены флаги. Телевидение Ингушетии в эти дни не показывает и не снимает развлекательные передачи. Трагедия в Кемерове потрясла республику.

«Настроение, что в республике, что в коллективе… Я не видела сегодня, чтобы кто-то улыбнулся. Ни на общественном транспорте, ни на улице, ни на съемках, куда выезжаем», — говорит продюсер ГТРК «Ингушетия» Аза Евлоева.

В школе стена скорби. Не до каникул. Сюда приходят учителя и дети. Плачут. В Покровском храме отслужили молебен за упокой.

Мемориал памяти и славы. Снова цветы и мягкие игрушки. Кавказ с Кемерово, Кавказ хочет обнять весь город.

Напомним, пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, 41 из которых — дети. Более семидесяти человек пострадали, 11 находятся на лечении в больницах. Акции памяти и скорби накануне прошли во многих российских городах, а также за рубежом.

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