Ещё
В Нальчике и Магасе почтили память жертв кемеровского пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Нальчике и Магасе почтили память жертв кемеровского пожара 

Мир24 1 час назад
Память погибших в страшной трагедии почтили в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Люди выражали соболезнования, зажигали поминальные свечи и запустили в небо белые шары по числу жертв катастрофы, сообщила корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове } Нальчик. Ангел на памятной стене. Фраза девочки Вики, которая так еще хотела любить. Маму. Кабардино-Балкария скорбит.
Утешить невозможно — лишь поддержать, отвлечь от горя и сказать: мы рядом с тобой, Кемерово.
Магас. На главных зданиях приспущены флаги. Телевидение Ингушетии в эти дни не показывает и не снимает развлекательные передачи. Трагедия в Кемерове потрясла республику.
«Настроение, что в республике, что в коллективе… Я не видела сегодня, чтобы кто-то улыбнулся. Ни на общественном транспорте, ни на улице, ни на съемках, куда выезжаем», — говорит продюсер ГТРК «Ингушетия» Аза Евлоева.
В школе стена скорби. Не до каникул. Сюда приходят учителя и дети. Плачут. В Покровском храме отслужили молебен за упокой.
Мемориал памяти и славы. Снова цветы и мягкие игрушки. Кавказ с Кемерово, Кавказ хочет обнять весь город.
Напомним, пожар в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, 41 из которых — дети. Более семидесяти человек пострадали, 11 находятся на лечении в больницах. Акции памяти и скорби накануне прошли во многих российских городах, а также за рубежом.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
СК: По делу о пожаре в Кемерове задержаны четыре человека СМИ: У актера Федора Добронравова случился инсульт Раскрыты подробности смерти американского певца Принса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово419
Названо окончательное число погибших в Кемерово478
Умер Виктор Калашников11
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово136
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1078
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение