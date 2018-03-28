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Тетюхин подписал петицию с требованием наказания виновных в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тетюхин подписал петицию с требованием наказания виновных в Кемерове 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин подписал петицию на сайте Change.org, требующую наказать виновных в пожаре в Кемерове. Петиция подписана на имя мэра Кемерова Ильи Середюка. Информация о подписи петиции появилась в «твиттере» Тетюхина.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали более 60 человек, многие из них — дети. 28 марта в России был объявлен день национального траура.
Для передачи петиции необходимо собрать 25 тыс. подписей. В настоящее время требование подписали почти 22 тыс. человек. Change.org — известная и популярная платформа для создания петиций.
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