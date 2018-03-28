Тетюхин подписал петицию с требованием наказания виновных в Кемерове

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин подписал петицию на сайте Change.org, требующую наказать виновных в пожаре в Кемерове . Петиция подписана на имя мэра Кемерова Ильи Середюка. Информация о подписи петиции появилась в «твиттере» Тетюхина.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Жертвами трагедии стали более 60 человек, многие из них — дети. 28 марта в России был объявлен день национального траура.

Для передачи петиции необходимо собрать 25 тыс. подписей. В настоящее время требование подписали почти 22 тыс. человек. Change.org — известная и популярная платформа для создания петиций.