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Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Собчак раскритиковала «Дождь» за кощунство 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Ксения Собчак раскритиковала эфир телеканала «Дождь» за попытку политизировать траурный митинг на Пушкинской площади. Журналисты обсуждали, кто «оседлает этот протест» — Собчак или Навальный.
Тележурналист Ксения Собчак возмутилась действиями коллег с канала «Дождь», попытавшихся политизировать траурный митинг в память о погибших в Кемерово. Об этом она написала в Twitter, приведя слова журналиста Аркадия Кайданова.
«Эфир «Дождя» с включениями траурного митинга на Пушкинской. Гость программы — Сергей Кальварский [режиссер], говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: — Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! И дальше Монгайт выдает совсем несусветное: — Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!.. Ребята, вы хотите «оседлать» еще не погребенных детей?! Плюнул и выключил телевизор!».
В комментариях к своему посту в Facebook Кайданов заявил, что «непосредственно фразу произнес Лобков, но разобрать было трудно, ибо они с Монгайт [телеведущая] разом вскинулись, оборвав Кальварского и закричав, что на Пушкинскую пришел Навальный».
В минувший вторник память погибших в Кемерово москвичи почтили в трех местах.
Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.
Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших.
Вечером в понедельник Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Он прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы, а после провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Глава государства пообещал наказать всех виновных в трагедии.
Также во вторник Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
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