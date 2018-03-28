Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство

Собчак раскритиковала «Дождь» за кощунство

Ксения Собчак раскритиковала эфир телеканала «Дождь» за попытку политизировать траурный митинг на Пушкинской площади. Журналисты обсуждали, кто «оседлает этот протест» — Собчак или Навальный

«Эфир «Дождя» с включениями траурного митинга на Пушкинской. Гость программы — Сергей Кальварский [режиссер], говорящий разумные вещи. Вдруг ведущие его прерывают на полуслове, восклицая: — Вот сейчас на Пушкинскую площадь пришел Алексей Навальный! И дальше Монгайт выдает совсем несусветное: — Тот, кто оседлает этот протест, Навальный или Собчак, и станет лидером оппозиции!.. Ребята, вы хотите «оседлать» еще не погребенных детей?! Плюнул и выключил телевизор!». Тележурналист Ксения Собчак возмутилась действиями коллег с канала «Дождь», попытавшихся политизировать траурный митинг в память о погибших в Кемерово . Об этом она написала в Twitter, приведя слова журналиста Аркадия Кайданова.

В комментариях к своему посту в Facebook Кайданов заявил, что «непосредственно фразу произнес Лобков, но разобрать было трудно, ибо они с Монгайт [телеведущая] разом вскинулись, оборвав Кальварского и закричав, что на Пушкинскую пришел Навальный».

В минувший вторник память погибших в Кемерово москвичи почтили в трех местах.

Напомним, крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.

Во вторник горожане устроили митинг в центре Кемерово с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел погибших.

Вечером в понедельник Кемерово прилетел президент Владимир Путин . Он прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы, а после провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Глава государства пообещал наказать всех виновных в трагедии.

Также во вторник Путин подписал указ об объявлении национального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.