Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках

58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи

Дмитрий Дибров дал откровенное интервью. Он рассказал о жизни с молодой женой и об одиноких друзьях-миллионерах.

Дмитрий Дибров встретил Полину Наградову, когда той было всего 17 лет.

"Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной — пусть на себя не наговаривает! И невероятно красивой. Но я же ее сам сделал!" — заявил Дибров.

Телеведущий признался, что относится к Полине как к дочери.

"Это жене не простишь, что она вечно копается, когда надо ехать в гости, а дочери слова не скажешь. Слушайте, она ровесница моей Лады (дочь от второго брака Дмитрия Диброва. — Прим. ред.)!" — отметил шоумен.

Дибров рассказал, что был момент перевоспитания молодой супруги:

"Бывает, только когда зашкаливает. Ну, например, когда появился Instagram, Поля настолько увлеклась, что даже при мне рассматривала что-то в телефоне. Представляете, с ней Дибров сидит, а она смотрит не пойми что. Пришлось немножко, так сказать, вставить мозги. Но сейчас подобного не случается".

Шоумен поведал о своих одиноких друзьях-миллионерах, кто развелся в зрелом возрасте.

"Спрашивают: "А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем…" Женихам говорю так: дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…" — цитирует Дмитрия Диброва "Теленеделя".

При этом телеведущий высказал оригинальную мысль относительно близости с молодыми женщинами.

"Любой профессиональный бабник, из тех, что описаны Миллером или Мопассаном, прекрасно знает — с юными девушками секса нет. Есть эмоциональный всплеск, а секс может быть со зрелой женщиной. Если они кому-то кажутся сексуально непривлекательными, — надо бежать от таких кретинов, поскорее и подальше", — заявил ведущий.

Шоумен уверен, что ему просто повезло с молодой женой.