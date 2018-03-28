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Обвиняемый в отключении сигнализации в ТЦ Кемерово рассказал о первых минутах пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обвиняемый в отключении сигнализации в ТЦ Кемерово рассказал о первых минутах пожара 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Охранник Сергей Антюшин, который по версии следствия отключил сигнализацию в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, рассказал о своих действиях в первые минуты пожара, передает VSE42.Ru.
Антюшин сообщил, что работал в ТЦ больше трех лет и все это время «что-то ломалось». По его словам, система пожарного оповещения не работала с 19 марта.
Как рассказал мужчина, 25 марта он увидел на мониторе дым и сразу же позвонил в «112». Кроме того, охранник якобы связался с коллегами на первом этаже и сообщил им о необходимости эвакуироваться.
"Выбежал и кричал «Пожар», показывал людям, куда надо бежать", — сказал Антюшин.
Следователь считает Антюшина виновным и просит судью продлить мужчине арест на месяц и 29 дней.
Ранее отец охранника Игорь Антюшин заявил, что во время возгорания его сын находился на рабочем месте и побежал на четвертый этаж ТЦ, чтобы помочь посетителям выбраться из здания.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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