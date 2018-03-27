Мария Ивакова признала зависимость

Телеведущая и актриса Мария Ивакова опубликовала в Инстаграме фото с красивыми туфлями и призналась в том, что старается не покупать новую обувь.

"Но скоро весна и чувствую, что пополнение неминуемо", — призналась девушка. Она отметила, что многие женщины живут по принципу "новый сезон — новые туфли", поэтому специально для них раскрыла секрет выгодного шопинга — использование специальных предложений, которые дают определенные обувные магазины в связке с компаниями, обслуживающими пластиковые карты.

Публикация от Maria Ivakova (@maria_ivakova) 25 Мар 2018 в 6:06 PDT "Ну, а если вы все же решили покончить с потребительским инстинктом, сообщите этот лайфхак вашему мужчине", — отметила телеведущая.

Мария Ивакова — лицо проекта "Орел и решка", никогда не скрывает свою любовь к моде и шопингу, однако, в некоторых интервью девушка отмечала, что пытается побороть "зависимость" от покупок и старается разумно ограничивать себя от необоснованных трат.