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Мария Ивакова признала зависимость
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Мария Ивакова признала зависимость 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая и актриса Мария Ивакова опубликовала в Инстаграме фото с красивыми туфлями и призналась в том, что старается не покупать новую обувь.
"Но скоро весна и чувствую, что пополнение неминуемо", — призналась девушка. Она отметила, что многие женщины живут по принципу "новый сезон — новые туфли", поэтому специально для них раскрыла секрет выгодного шопинга — использование специальных предложений, которые дают определенные обувные магазины в связке с компаниями, обслуживающими пластиковые карты.
"Ну, а если вы все же решили покончить с потребительским инстинктом, сообщите этот лайфхак вашему мужчине", — отметила телеведущая.
Мария Ивакова — лицо проекта "Орел и решка", никогда не скрывает свою любовь к моде и шопингу, однако, в некоторых интервью девушка отмечала, что пытается побороть "зависимость" от покупок и старается разумно ограничивать себя от необоснованных трат.
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