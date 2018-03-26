Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал внесение своего имени в базу украинского сайта «Миротворец».

«Этому событию уже тысяча лет. Я у них включён. Почему включён, не знаю», — цитирует артиста RT.

По словам Ярмольника, это глупость, комментировать которую он не намерен.

В апреле у артиста запланированы гастроли в Крыму