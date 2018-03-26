Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца» 

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал внесение своего имени в базу украинского сайта «Миротворец».
«Этому событию уже тысяча лет. Я у них включён. Почему включён, не знаю», — цитирует артиста RT.
По словам Ярмольника, это глупость, комментировать которую он не намерен.
В апреле у артиста запланированы гастроли в Крыму.
Помимо Ярмольника, база «Миротворца» пополнилась именами художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и продюсера Семена Слепакова.
Сайт «Миротворец» содержит собранную нелегальным путем открытую базу личных данных людей, по мнению администраторов ресурса, представляющих угрозу безопасности Украины.