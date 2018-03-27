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Агаларов пожертвовал 15 млн жертвам пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерове 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже сообщала, что Анита Цой и ее близкие перечислила в помощь погибшим и пострадавшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" один миллион рублей, Лолита Милявская также отдала всю собранную с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Он намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив и сейчас находится в реанимации одной из больниц города.
К коллегам присоединился бизнесмен и певец Эмин Агаларов. Вместе с друзьями он перечислил 15 миллионов рублей в фонд имени Муслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена Кемеровское отделение Красного Креста.
Напомним, что страшный пожар в торговом комплексе "Зимняя вишня" — одном из самых крупных в Кемерове — унес жизни 64 человек, 41 из которых дети (по неофициальным данным жертв в разы больше). Указом президента 28 марта объявлен общенациональным днем траура: государственный флаг на госучреждениях будет приспущен, развлекательные мероприятия и передачи отменены. Свои выступления отменяют и звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них: Татьяна Навка, рэпер Мот, Ольга Бузова и многие-многие другие.
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