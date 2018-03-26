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Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
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Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой 

Рамблер 4 часа назад
В гости к Борису Корчевникову пришёл актёр, режиссёр и сценарист Родион Нахапетов. Борис не смог обойти тему смерти Веры Глаголевой, первый жены Нахапетова. Вера Глаголева скончалась в августе прошлого года в возрасте 61 года. В браке с Родионом они пробыли 15 лет (с 1975 по 1991), Вера стала матерью двоих дочерей. В конце восьмидесятых годов Родион получил приглашение в США, где нашёл новую любовь. Вера Глаголева позднее также вышла замуж. Тем не менее, бывшие супруги сохраняли хорошие отношения. Для Родиона, как и для других родных Веры Глаголевой, её смерть стала настоящим ударом.
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