Мясоедов: глобальное потепление усилит приток мигрантов в Европу

Мясоедов\: глобальное потепление усилит "нашествие" мигрантов в ЕвропуВсемирный банк прогнозирует к 2050 году миграцию более 140 миллионов человек из-за глобального потепления. В первую очередь, речь идет о жителях стран Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки, эти самые бедные и наиболее уязвимые к изменениям климата районы пострадают сильнее всего.

В беседе на радио Sputnik он отметил, что масштаб последствий предстоящей миграции просчитать сложно, однако к проблемам стоит готовиться уже сейчас.

"Если сейчас пойдет большой поток миграции, это означает, что вообще пойдет перемещение в новые зоны расселения по планете. Здесь возникнут проблемы, о которых нужно думать заранее. Это проблемы не только возможных мест этнических конфликтов. Это проблемы того, как предупредить эти этнические конфликты", — сказал эксперт.

По его мнению, принимающим мигрантов странам стоит заранее задуматься об их адаптации.

Нужно думать, как людей принять и переучить, адаптировать новой для них местности. Кроме того, нужно заранее решить вопрос расселения — будут ли мигранты создавать анклавы со своей культурой и традициями либо будут вливаться в новое для себя общество.