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Джастин Бибер попал в аварию
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Джастин Бибер попал в аварию 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Один из вечеров на прошлой неделе закончился для известного американского исполнителя не совсем благополучно. Известно, что певец продвигался вдоль одной из улиц Западного Голливуда, когда в заднюю часть его Мерседеса вдруг врезался водитель другой иномарки.
На место происшествия были вызваны полицейские, но они не выступили с официальным заявлением для представителей прессы. Очевидцы рассказывали, что автомобиль Бибера практически не пострадал при столкновении. Слегка помялся лишь короб с запасным колесом, расположенный сзади. Второе транспортное средство получило серьезные повреждения спереди. О травмах водителей и пассажиров не сообщалось.
Поклонники засняли на телефоны момент, когда Джастин разговаривал с другим участником ДТП, сидевшим за рулем своей машины. Папарацци также удалось сделать несколько снимков певца в розовой толстовке и шортах, осматривающего свой Мерседес. Удовлетворенный результатом Бибер показал руки с понятыми вверх указательными пальцами.
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