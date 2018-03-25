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Бузова на сцене вырвала признание из Бородиной
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Бузова на сцене вырвала признание из Бородиной 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ТАСС
Известная телеведущая Ксения Бородина впервые пришла на концерт к начинающей певице Ольге Бузовой. Исполнительница получила несколько приятных комплиментов. Бузова дала большой концерт в модном столичном клубе. Певица заявляет, что все билеты были выкуплены. Одной из тех, кому посчастливилось попасть на грандиозное шоу, оказалась Ксения Бородина.
Примечательно, что до этого, по некоторым данным, она ни разу не была на выступлении Бузовой. Бородина поднялась на сцену и произнесла длинную речь.
Начинающая певица буквально вырвала из нее признание, передает Starhit.
"Ты не хочешь ничего сказать? Какая я красивая, какие у меня вокальные данные?" — спровоцировала подругу на комплименты она.
Бородина не скупилась на громкие высказывания.
"Вот эти люди, которые твои люди, и которые сегодня пришли — это каждый раз доказательство того, какая ты крутая, И я желаю тебе, чтобы больше не было в твоей жизни мужчин WI FI. Ты сейчас очень крутая. Молодец. Давайте поаплодируем Ольге Бузовой!", — заявила ведущая.
Напомним, что ходили слухи, будто бы Бузова и Бородина плохо ладят друг с другом. Раньше они якобы поливали друг друга грязью в разных интервью. Тем не менее, судя по всему, звезды решили зарыть топор войны. Пока артистки напрямую не высказывались о примирении.
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