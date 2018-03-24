Ещё
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский рассказал о тяжелой утрате 

Дни.ру 1 час назад
Знаменитого актера Станислава Садальского подкосил неожиданный уход из жизни кинорежиссера Александра Павловского. Артист оставил трогательное сообщение о коллеге в Сети.
Рассказ о Павловском появился на странице Садальского в социальной сети Instagram. Он опубликовал фотографию со съемок картины о карьере известного режиссера.
"Его не стало неделю назад — инфаркт миокарда, внезапный уход. Грустно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начал артист. По словам Садальского, Павловский постоянно звал его сниматься, но тот никак не соглашался.
"Я из-за давней обиды на него встал в позу оскорбленного и лет сорок ему отказывал. Из за того что не утвердил меня в свою работу АРХИМЕДЫ…, позже сказал, так киевское начальство приказало…хотя пробы мои были лучше всех", — пояснил актер. Он добавил, что теперь жалеет о своем поведении.
Многие пользователи поддержали Садальского.
"Уходит поколение… Жаль…" — сокрушается один из комментаторов. "Видно, Вы очень переживаете. Былого не вернуть", — подметил другой. "Куда Все уходят, куда", — вопрошает третий.
Напомним, что известный режиссер Александр Павловский скончался 16 марта 2018 года. Причиной смерти деятеля кино называют инфаркт.
Дни.ру: последние новости
Васильева спасла умирающего Добронравова Экстрасенс из "Дома-2" лишился зрения Пугачева встревожила сообщением о своей болезни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза440
Васильева спасла умирающего Добронравова17
«ЦРУ готовило переворот в России»472
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть110
Украинцы устали от Украины128
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение