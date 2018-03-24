Садальский рассказал о тяжелой утрате 

Знаменитого актера Станислава Садальского подкосил неожиданный уход из жизни кинорежиссера Александра Павловского. Артист оставил трогательное сообщение о коллеге в Сети.
Рассказ о Павловском появился на странице Садальского в социальной сети Instagram. Он опубликовал фотографию со съемок картины о карьере известного режиссера.
"Его не стало неделю назад — инфаркт миокарда, внезапный уход. Грустно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начал артист. По словам Садальского, Павловский постоянно звал его сниматься, но тот никак не соглашался.
"Я из-за давней обиды на него встал в позу оскорбленного и лет сорок ему отказывал. Из за того что не утвердил меня в свою работу АРХИМЕДЫ…, позже сказал, так киевское начальство приказало…хотя пробы мои были лучше всех", — пояснил актер. Он добавил, что теперь жалеет о своем поведении.
Многие пользователи поддержали Садальского.
"Уходит поколение… Жаль…" — сокрушается один из комментаторов. "Видно, Вы очень переживаете. Былого не вернуть", — подметил другой. "Куда Все уходят, куда", — вопрошает третий.
Напомним, что известный режиссер Александр Павловский скончался 16 марта 2018 года. Причиной смерти деятеля кино называют инфаркт.