Садальский рассказал о тяжелой утрате

Знаменитого актера Станислава Садальского подкосил неожиданный уход из жизни кинорежиссера Александра Павловского . Артист оставил трогательное сообщение о коллеге в Сети.

Рассказ о Павловском появился на странице Садальского в социальной сети Instagram. Он опубликовал фотографию со съемок картины о карьере известного режиссера.

"Его не стало неделю назад — инфаркт миокарда, внезапный уход. Грустно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — начал артист. По словам Садальского, Павловский постоянно звал его сниматься, но тот никак не соглашался. "Я из-за давней обиды на него встал в позу оскорбленного и лет сорок ему отказывал. Из за того что не утвердил меня в свою работу АРХИМЕДЫ…, позже сказал, так киевское начальство приказало…хотя пробы мои были лучше всех", — пояснил актер. Он добавил, что теперь жалеет о своем поведении.

Многие пользователи поддержали Садальского.

"Уходит поколение… Жаль…" — сокрушается один из комментаторов. "Видно, Вы очень переживаете. Былого не вернуть", — подметил другой. "Куда Все уходят, куда", — вопрошает третий.