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Собчак напомнила о своей беременности
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Собчак напомнила о своей беременности 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Телеведущая Ксения Собчак поделалась с подписчиками в соцсети фотографией, на которой она запечатлена беременной.
Фотографию Собчак выложила в своем Instagram. На изображении телеведущая, одетая в купальник, обливает себя водой из душа.
«Совсем недавно было так!», — подписала она.
Собчак добавила также про отмечаемый 22 марта Всемирный день воды, «празднование» которого становится популярным и в России.
Фото собрало почти 69 тыс. лайков и множество комментариев.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак решила уйти от ответа на вопрос о своей второй беременности, тем самым только усилив слухи о том, что она снова ждет ребенка.
Слухи о том, что она ждет второго ребенка, появились после того, как телеведущая расплакалась в ходе дебатов на телеканале «Россия-1».
С 1 февраля 2013 года Собчак замужем за актером Максимом Виторганом, 18 ноября 2016 года у них родился сын Платон.
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