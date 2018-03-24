Собчак напомнила о своей беременности

Телеведущая Ксения Собчак поделалась с подписчиками в соцсети фотографией, на которой она запечатлена беременной.

«Совсем недавно было так!», — подписала она. Фотографию Собчак выложила в своем Instagram. На изображении телеведущая, одетая в купальник, обливает себя водой из душа.

Собчак добавила также про отмечаемый 22 марта Всемирный день воды, «празднование» которого становится популярным и в России

Фото собрало почти 69 тыс. лайков и множество комментариев.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак решила уйти от ответа на вопрос о своей второй беременности, тем самым только усилив слухи о том, что она снова ждет ребенка.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 23 Мар 2018 в 10:08 PDT Слухи о том, что она ждет второго ребенка, появились после того, как телеведущая расплакалась в ходе дебатов на телеканале «Россия-1».