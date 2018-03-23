Названа замена Табакова в МХТ 

Художественным руководителем МХТ им. А. Чехова станет режиссер, худрук московского театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач, сообщает «Коммерсант».
Информацию о назначении Женовача подтвердили два источника телеканала «Дождь», близких к руководству МХТ.
Сам Сергей Женовач информацию о назначении пока не прокомментировал.
Сергей Женовач — режиссер, педагог, основатель и художественный руководитель «Студии театрального искусства», заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая маска».
МХТ им. А. Чехова ранее возглавлял Олег Табаков, который скончался 12 марта 2018 года после тяжелой болезни.