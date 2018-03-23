Названа замена Табакова в МХТ

Информацию о назначении Женовача подтвердили два источника телеканала «Дождь», близких к руководству МХТ.

Сам Сергей Женовач информацию о назначении пока не прокомментировал.

Сергей Женовач — режиссер, педагог, основатель и художественный руководитель «Студии театрального искусства», заслуженный деятель искусств РФ , лауреат премии «Золотая маска».

МХТ им. А. Чехова ранее возглавлял Олег Табаков, который скончался 12 марта 2018 года после тяжелой болезни.