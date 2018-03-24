Басков обвинил Оззи Осборна в воровстве

Николай Басков обвинил Оззи Озборна в воровстве

Певец предложил британскому музыканту подумать о своем поведении. И выразил надежду на то, что у него с рокером состоится встреча в Москве

«Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра» без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я — действительно известный певец, как король», — заявил Басков видео, которое было опубликовано в Telegram-канале. Шоу «Игра» анонсировалось фото, на котором исполнитель снимает маску в виде собственного лица. Позже подобный снимок появился на афише Оззи Осборна.

Он предложил британскому музыканту подумать о своем поведении. И выразил надежду на то, что у него с рокером состоится встреча в Москве.

Отмечается, что российский певец снял видеообращение к Осборну на английском языке.