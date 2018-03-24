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Басков обвинил Оззи Осборна в воровстве
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Николай Басков обвинил Оззи Озборна в воровстве 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Певец предложил британскому музыканту подумать о своем поведении. И выразил надежду на то, что у него с рокером состоится встреча в Москве.
Российский исполнитель Николай Басков обвинил британского рокера Оззи Осборна в плагиате. Речь идет о постере к туру «Игра», с которым Басков гастролирует по России. Об этом сообщает Telegram‐канал Super.
Шоу «Игра» анонсировалось фото, на котором исполнитель снимает маску в виде собственного лица. Позже подобный снимок появился на афише Оззи Осборна.
«Дорогой Оззи, я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу «Игра» без моего разрешения. Я создал ее один год назад. Вы воспользовались идеей моего промо-постера и приедете со своим шоу в Россию, где я — действительно известный певец, как король», — заявил Басков видео, которое было опубликовано в Telegram-канале.
Он предложил британскому музыканту подумать о своем поведении. И выразил надежду на то, что у него с рокером состоится встреча в Москве.
Отмечается, что российский певец снял видеообращение к Осборну на английском языке.
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