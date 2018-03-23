Названы сроки возвращения Добронравова на сцену

Народный артист СССР Федор Добронравов может вернуться на сцену Московского академического театра сатиры уже в апреле, сообщила РИАМО в пятницу заместитель художественного руководителя театра Лиана Бединадзе.
«Никакой паники в отношении состояния здоровья Федора Викторовича нет, он проходит назначенную терапию, в связи с чем на ближайшие даты в репертуаре театра были внесены корректировки. В апрельской афише на сегодняшний день изменений нет», — сказала Бединадзе.
В афише Московского академического театра сатиры ближайший спектакль с участием Добронравова назначен на 6 апреля.
Ранее представитель актера Ирина Сойкина сообщала, что артиста госпитализировали в больницу.
Федор Добронравов — заслуженный артист России. Окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств в 1988 году. Работал в Воронежском молодежном театре. С 1990 года — в московском театре «Сатирикон». С 2003 года — артист московского Театра сатиры. Известен по сериалам «Сваты», «Кадетство», «6 кадров» и другим.